В Дагестане 24 населенных пункта остались без электричества
Аварийные отключения электроэнергии произошли в 24 населенных пунктах Унцукульского, Хунзахского и Цумадинского районов Дагестана, а также частично в Избербаше. Без электричества остались более 32,9 тыс. человек, сообщили в республиканском управлении МЧС.
В Избербаше причиной отключения стала авария на одном из энергообъектов. Для устранения последствий привлечены 15 специалистов и пять единиц техники.
Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы. Вернуть электроснабжение потребителям планируется к 18:00 мск 30 августа.
В Дагестане аварийные отключения электроэнергии происходят регулярно, часто из-за непогоды, такой как дожди, сильный ветер, снегопады и сели, приводящие к обрывам проводов и повреждениям опор. Например, 12 августа 2026 года без света остались 5,6 тыс. жителей в 20 селах Чарадинского, Кайтагского и Дахадаевского районов, а 28 марта 2026 года 132 села в восьми районах были обесточены из-за дождей и сильного ветра.
Энергосети в республике часто испытывают перегрузки и страдают от износа, что становится причиной технологических сбоев. В январе 2026 года сообщалось, что 87 населенных пунктов в десяти муниципальных районах Дагестана остались без электричества из-за замыканий на ЛЭП, перегрузки сети и технологических сбоев, что также произошло на фоне обильного снегопада и сильного ветра. В декабре 2025 года более 200 населенных пунктов в десяти районах также были обесточены из-за аварийного отключения электроэнергии.
Восстановлением электроснабжения в регионе занимается филиал ПАО «Россети Северный Кавказ», «Дагэнерго», а также привлекаются силы МЧС. Так, 29 марта 2026 года над восстановлением электроснабжения после наводнения работали 340 специалистов и 115 единиц техники «Дагэнерго».