В Дагестане 24 населенных пункта остались без электричества

Составлено ИИ-Ассистентъ

В Дагестане аварийные отключения электроэнергии происходят регулярно, часто из-за непогоды, такой как дожди, сильный ветер, снегопады и сели, приводящие к обрывам проводов и повреждениям опор. Например, 12 августа 2026 года без света остались 5,6 тыс. жителей в 20 селах Чарадинского, Кайтагского и Дахадаевского районов, а 28 марта 2026 года 132 села в восьми районах были обесточены из-за дождей и сильного ветра.

Энергосети в республике часто испытывают перегрузки и страдают от износа, что становится причиной технологических сбоев. В январе 2026 года сообщалось, что 87 населенных пунктов в десяти муниципальных районах Дагестана остались без электричества из-за замыканий на ЛЭП, перегрузки сети и технологических сбоев, что также произошло на фоне обильного снегопада и сильного ветра. В декабре 2025 года более 200 населенных пунктов в десяти районах также были обесточены из-за аварийного отключения электроэнергии.

Восстановлением электроснабжения в регионе занимается филиал ПАО «Россети Северный Кавказ», «Дагэнерго», а также привлекаются силы МЧС. Так, 29 марта 2026 года над восстановлением электроснабжения после наводнения работали 340 специалистов и 115 единиц техники «Дагэнерго».