Против задержанного бывшего мэра Каспийска возбудили уголовное дело о взятке
В отношении бывшего главы дагестанского Каспийска возбудили уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет. О задержании Бориса Гонцова в ночь на 21 июля сообщил ТАСС со ссылкой на источники. Официально информацию до сих пор не подтверждали.
Дело в отношении господина Гонцова расследуется по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В основу легли материалы, переданные УЭБиПК и УФСБ по Дагестану.
По версии следствия, в 2023 году фигурант вступил в сговор с начальником отдела муниципального контроля горадминистрации и получил от директора коммерческой организации взятку в виде пяти квартир. Общая стоимость недвижимости оценивается в 18 млн руб. Взамен чиновник пообещал содействие в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, считают в СКР.
В ведомстве отметили, что ранее уголовные дела были возбуждены в отношении упомянутого начальника отдела и директора коммерческой организации.
Господин Гонцов возглавлял Каспийск с 2020 года, в конце 2025-го был переизбран на пост. В июне этого года чиновник объявил об отставке.
Уголовные дела по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) часто возбуждаются в отношении бывших должностных лиц. Например, по этой статье обвинялись бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, который, по версии следствия, регулярно получал взятки за общее покровительство при оказании похоронных услуг, и экс-мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов, которому инкриминируют получение взятки в виде выполнения дизайнерских услуг в доме. Бывший руководитель автономного учреждения «Таштыплес» в Хакасии был приговорен к девяти годам колонии строгого режима за получение взятки снегоходом, а затем мошенничество с его продажей учреждению. Также по этой статье предъявлены обвинения бывшему главе Госжилнадзора Башкирии Артуру Давлетшину за получение взяток от представителей компаний.
Похожие дела также возбуждались в отношении бывших мэров Белгорода Антона Иванова и Старого Оскола Александра Сергиенко, которым вменяли получение крупных взяток. Например, Антон Иванов обвинялся в получении взятки в виде автомобиля или ноутбука за покровительство строительным компаниям, а Александр Сергиенко — за содействие в выдаче разрешительной документации и предоставлении земельных участков. Эти случаи показывают общую картину борьбы с коррупцией среди бывших чиновников, задействованных в различных сферах, от строительства до землеустройства.