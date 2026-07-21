Против задержанного бывшего мэра Каспийска возбудили уголовное дело о взятке

В отношении бывшего главы дагестанского Каспийска возбудили уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет. О задержании Бориса Гонцова в ночь на 21 июля сообщил ТАСС со ссылкой на источники. Официально информацию до сих пор не подтверждали.

Дело в отношении господина Гонцова расследуется по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В основу легли материалы, переданные УЭБиПК и УФСБ по Дагестану.

По версии следствия, в 2023 году фигурант вступил в сговор с начальником отдела муниципального контроля горадминистрации и получил от директора коммерческой организации взятку в виде пяти квартир. Общая стоимость недвижимости оценивается в 18 млн руб. Взамен чиновник пообещал содействие в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, считают в СКР.

В ведомстве отметили, что ранее уголовные дела были возбуждены в отношении упомянутого начальника отдела и директора коммерческой организации.

Господин Гонцов возглавлял Каспийск с 2020 года, в конце 2025-го был переизбран на пост. В июне этого года чиновник объявил об отставке.