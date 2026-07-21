ТАСС: задержан бывший мэр Каспийска Борис Гонцов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Задержание за получение взятки является распространенной причиной привлечения к уголовной ответственности должностных лиц. Например, бывший председатель КНБ Казахстана Масимов был арестован по нескольким делам, включая получение взятки в особо крупном размере. Также в Подмосковье задержали первого заместителя главы округа Звёздный городок вместе с шестью сообщниками по обвинению во взятке, общая сумма которых достигла почти 10 млн рублей за покровительство по муниципальным контрактам.

В подобных случаях уголовное дело, как правило, возбуждается по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ или аналогичной статьёй). Например, бывшего заместителя главного судебного пристава Иркутской области подозревали в получении взятки с вымогательством, а бывшему начальнику исправительной колонии в Пермском крае Илье Асламову инкриминируется получение взятки в крупном размере. Такие обвинения могут привести к лишению свободы на срок до 15 лет.

Задержание должностного лица по делу о взятке нередко сопровождается выемкой документации, как это было в администрации Каменского городского округа в Свердловской области. В некоторых случаях расследование дела о взятке может быть длительным и сложным процессом, требующим тщательного выявления всех обстоятельств и конечных бенефициаров, особенно если речь идёт о сложных коррупционных схемах.