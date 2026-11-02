Путин поздравил Щукина с избранием главой Дагестана

Владимир Путин призвал «уделить должное уважение традиционной религии подавляющего большинства дагестанцев», а также их традициям и культуре, чтобы «поддержать Дагестан в развитии экономики, промышленности, на основе которой нужно решать и социальные вопросы». Президент отметил, что в республике очень хороший уровень рождаемости, а дагестанцы «занимают очень активную государственную позицию по основным вопросам».