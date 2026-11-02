Путин поздравил Щукина с избранием главой Дагестана
Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Дагестана Федора Щукина. Господин Путин поздравил его с избранием и заявил об особой значимости региона для всей России.
«Я пригласил вас для того, чтобы поздравить с избранием на эту высокую должность руководителя Дагестана. Это все-таки особый регион — форпост России на Кавказе. Это многонациональная республика»,— сказал российский президент (цитата по сайту Кремля).
Владимир Путин призвал «уделить должное уважение традиционной религии подавляющего большинства дагестанцев», а также их традициям и культуре, чтобы «поддержать Дагестан в развитии экономики, промышленности, на основе которой нужно решать и социальные вопросы». Президент отметил, что в республике очень хороший уровень рождаемости, а дагестанцы «занимают очень активную государственную позицию по основным вопросам».
Господин Щукин поблагодарил президента и жителей региона за оказанное ему доверие. Он заверил, что у него есть «четкое понимание, какие направления требуют корректировки».
15 октября депутаты Народного Собрания Дагестана проголосовали за избрание Федора Щукина на должность главы республики. Господин Щукин исполнял обязанности главы региона с начала мая. Его предшественник, Сергей Меликов, ушел в отставку по собственному желанию, а в конце сентября был назначен сенатором от Брянской области.