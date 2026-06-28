Дагестану и Чечне выделили 385 млн руб. на помощь пострадавшим от наводнений
Правительство выделило Дагестану и Чечне более 385 млн руб. из резервного фонда, чтобы компенсировать затраты на поддержку пострадавших от наводнения граждан. О подписании соответствующего распоряжения сообщила правительственная пресс-служба.
Выплата компенсирует региональным бюджетам средства, потраченные на единовременную материальную помощь и другие меры для граждан, которые полностью или частично утратили имущество первой необходимости. Как напомнили в правительстве, ранее на ликвидацию последствий наводнений было направлено 2,8 млрд руб.
В марте и апреле этого года из-за ливневых дождей в некоторых районах Дагестана и Чечни произошли масштабные наводнения. Вода затапливала дома, дворы, дороги, сельхозугодья, школы, больницы и инженерные сети, вызывала оползни и повреждение дамб. В Дербентском районе Дагестана после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище несколько тысяч местных жителей в экстренном порядке эвакуировали. Всего по Дагестану пострадали более 15 тыс. человек.
Подробнее о последствиях ливней — в материале «Ъ» «Размытый Дагестан».
Предпосылками к наводнениям в Дагестане и Чечне, которые произошли в конце марта - начале апреля 2026 года, стали сильнейшие ливни, охарактеризованные как рекордные осадки за десятилетия, а в отдельных районах — за более чем 100 лет. В Дагестане 30 марта выпало 60 мм осадков, что является тремя месячными нормами. Дополнительным фактором стало таяние снега в горах, усилившее паводковую ситуацию. МЧС предупреждало жителей региона о возможных ливнях, порывах ветра до 20 м/с, а также об угрозах обвалов, камнепадов и схода селевых потоков.
Власти Дагестана уже производили выплаты пострадавшим: суммарно 1,754 млрд руб. получили 47 127 заявителей. При этом размер единовременной материальной помощи составлял 15,6 тыс. руб., при частичной утрате имущества — 78,7 тыс. руб., а при полной утрате — 156,7 тыс. руб. Причинение вреда здоровью оплачивалось до 627 тыс. руб. в зависимости от степени тяжести, а в случае гибели человека семья получала около 1,6 млн руб. Кроме правительственной помощи, Российский футбольный союз (РФС) организовал благотворительную акцию «Сильные вместе», в рамках которой команды выходили на поле в футболках с надписью «Дагестан, мы с тобой», а также собирались финансовые средства через ДоброFON и благотворительные аукционы.
По поручению президента России Владимира Путина была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий, которую возглавил глава МЧС Александр Куренков. Комиссия должна была доложить о результатах работы премьеру Михаилу Мишустину до 20 апреля. Также правительству и МЧС было поручено доложить о ликвидации последствий паводков и реализации мер поддержки. В регионе работали свыше 2 тыс. волонтеров, а МЧС доставило более 23 т гуманитарного груза.