Дагестану и Чечне выделили 385 млн руб. на помощь пострадавшим от наводнений

Правительство выделило Дагестану и Чечне более 385 млн руб. из резервного фонда, чтобы компенсировать затраты на поддержку пострадавших от наводнения граждан. О подписании соответствующего распоряжения сообщила правительственная пресс-служба.

Выплата компенсирует региональным бюджетам средства, потраченные на единовременную материальную помощь и другие меры для граждан, которые полностью или частично утратили имущество первой необходимости. Как напомнили в правительстве, ранее на ликвидацию последствий наводнений было направлено 2,8 млрд руб.

В марте и апреле этого года из-за ливневых дождей в некоторых районах Дагестана и Чечни произошли масштабные наводнения. Вода затапливала дома, дворы, дороги, сельхозугодья, школы, больницы и инженерные сети, вызывала оползни и повреждение дамб. В Дербентском районе Дагестана после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище несколько тысяч местных жителей в экстренном порядке эвакуировали. Всего по Дагестану пострадали более 15 тыс. человек.

Подробнее о последствиях ливней — в материале «Ъ» «Размытый Дагестан».