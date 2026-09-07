Врио главы Дагестана рассказал Путину о мерах поддержки жителей после паводка

Врио главы Дагестана Федор Щукин пообещал президенту Владимиру Путину возместить ущерб владельцам незарегистрированного имущества, которое было повреждено из-за паводка весной. Для этого власти республики собрали около 3 млрд руб. из внебюджетных источников, добавил глава региона.

«Именно из этих средств опорно производится и будет производиться возмещение ущерба тем нашим дагестанцам, которые не оформили своевременно в собственность это жилье»,— сказал господин Щукин на встрече с Владимиром Путиным (цитата по сайту Кремля).

Власти Дагестана могут поставить на кадастровый учет около 60% земель, которые не были зарегистрированы до паводка, отметил Федор Щукин. «Это не просто раздача сертификатов тем, у кого было право собственности подтверждено, но и оперативное решение вопросов, связанных с возможностью оказания помощи всем пострадавшим вне зависимости от того, оформлено либо не оформлено»,— подчеркнул врио главы региона.

Паводок произошел в конце марта-начале апреля из-за сильных ливней. Помимо Дагестана, массовые подтопления возникли в Чечне. Это спровоцировало перебои в энергоснабжении, камнепады, сходы селей, повреждения дорог и мостов.