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Врио главы Дагестана рассказал Путину о мерах поддержки жителей после паводка

Врио главы Дагестана Федор Щукин пообещал президенту Владимиру Путину возместить ущерб владельцам незарегистрированного имущества, которое было повреждено из-за паводка весной. Для этого власти республики собрали около 3 млрд руб. из внебюджетных источников, добавил глава региона.

«Именно из этих средств опорно производится и будет производиться возмещение ущерба тем нашим дагестанцам, которые не оформили своевременно в собственность это жилье»,— сказал господин Щукин на встрече с Владимиром Путиным (цитата по сайту Кремля).

Власти Дагестана могут поставить на кадастровый учет около 60% земель, которые не были зарегистрированы до паводка, отметил Федор Щукин. «Это не просто раздача сертификатов тем, у кого было право собственности подтверждено, но и оперативное решение вопросов, связанных с возможностью оказания помощи всем пострадавшим вне зависимости от того, оформлено либо не оформлено»,— подчеркнул врио главы региона.

Паводок произошел в конце марта-начале апреля из-за сильных ливней. Помимо Дагестана, массовые подтопления возникли в Чечне. Это спровоцировало перебои в энергоснабжении, камнепады, сходы селей, повреждения дорог и мостов.

Фотогалерея

Последствия наводнения в Дагестане

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Частный дом в подтопленном селе Кадыротар Хасавюртовского района

Частный дом в подтопленном селе Кадыротар Хасавюртовского района

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Микрорайон Пальмира в Махачкале

Микрорайон Пальмира в Махачкале

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Местный житель на пороге подтопленного дома

Местный житель на пороге подтопленного дома

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Доставка питьевой воды для местных жителей

Доставка питьевой воды для местных жителей

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Последствия наводнения в Махачкале

Последствия наводнения в Махачкале

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Пострадавший от подтопления дом

Пострадавший от подтопления дом

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Подтопленная улица в Махачкале

Подтопленная улица в Махачкале

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Волонтеры на хозяйственной площадке в поселке Мамедкала

Волонтеры на хозяйственной площадке в поселке Мамедкала

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Река Маносозень, протекающая по территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана

Река Маносозень, протекающая по территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Улица Перова в Махачкале, где из-за подмыва грунта обрушились часть многоквартирного дома и трехэтажная пристройка к шестиэтажке

Улица Перова в Махачкале, где из-за подмыва грунта обрушились часть многоквартирного дома и трехэтажная пристройка к шестиэтажке

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Подтопленная улица в Махачкале

Подтопленная улица в Махачкале

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ  /  купить фото

Более 6,2 тыс. человек пострадали в результате наводнений

Более 6,2 тыс. человек пострадали в результате наводнений

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ  /  купить фото

В регионе развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых на данный момент находятся более 700 человек

В регионе развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых на данный момент находятся более 700 человек

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

В Дербентском районе эвакуировали несколько тысяч человек из-за прорыва плотины

В Дербентском районе эвакуировали несколько тысяч человек из-за прорыва плотины

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Поврежденные из-за подтопления автомобили в городе Избербаш

Поврежденные из-за подтопления автомобили в городе Избербаш

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Проливные дожди обрушились на регион 27–28 марта и вызвали масштабные подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения

Проливные дожди обрушились на регион 27–28 марта и вызвали масштабные подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Число жертв непогоды в регионе достигло четырех

Число жертв непогоды в регионе достигло четырех

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Затопленный частный дом в Махачкале

Затопленный частный дом в Махачкале

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Движение автотранспорта временно закрыто на 14 участках дорог

Движение автотранспорта временно закрыто на 14 участках дорог

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Последствия наводнения в селе Михайловка

Последствия наводнения в селе Михайловка

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Разрушенная дорога в селе Михайловка

Разрушенная дорога в селе Михайловка

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Работы по ликвидации последствий наводнения

Работы по ликвидации последствий наводнения

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Двор частного дома в селе Михайловка

Двор частного дома в селе Михайловка

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Местные жители справляются с последствиями наводнения после схода воды

Местные жители справляются с последствиями наводнения после схода воды

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Село Кадыротар

Село Кадыротар

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ  /  купить фото

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Частный дом в подтопленном селе Кадыротар Хасавюртовского района

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Микрорайон Пальмира в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Местный житель на пороге подтопленного дома

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Доставка питьевой воды для местных жителей

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Последствия наводнения в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Пострадавший от подтопления дом

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Подтопленная улица в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Волонтеры на хозяйственной площадке в поселке Мамедкала

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Река Маносозень, протекающая по территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Улица Перова в Махачкале, где из-за подмыва грунта обрушились часть многоквартирного дома и трехэтажная пристройка к шестиэтажке

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Подтопленная улица в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Более 6,2 тыс. человек пострадали в результате наводнений

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В регионе развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых на данный момент находятся более 700 человек

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

В Дербентском районе эвакуировали несколько тысяч человек из-за прорыва плотины

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Поврежденные из-за подтопления автомобили в городе Избербаш

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Проливные дожди обрушились на регион 27–28 марта и вызвали масштабные подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Число жертв непогоды в регионе достигло четырех

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Затопленный частный дом в Махачкале

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Движение автотранспорта временно закрыто на 14 участках дорог

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Последствия наводнения в селе Михайловка

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Разрушенная дорога в селе Михайловка

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Работы по ликвидации последствий наводнения

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Двор частного дома в селе Михайловка

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Местные жители справляются с последствиями наводнения после схода воды

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Село Кадыротар

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

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