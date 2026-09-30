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Бывший глава Дагестана Меликов назначен сенатором от Брянской области

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук назначил экс-главу Дагестана Сергея Меликова сенатором от региона. Соответствующий указ от 28 сентября опубликован на сайте губернатора.

Бывший глава Дагестана Сергей Меликов

Бывший глава Дагестана Сергей Меликов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Бывший глава Дагестана Сергей Меликов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

«Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Брянской области Меликова Сергея Алимовича с 29 сентября 2026 года»,— сказано в документе.

Чем известен Сергей Меликов

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Сергей Меликов возглавлял Дагестан с 2021 года по 4 мая 2026 года. В отставку он ушел по собственному желанию. До этого, с 2019 года, был членом Совета федерации от Ставропольского края. В июле его выдвинули в сенаторы от Брянской области.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Назначение дает Сергею Меликову полномочия представлять исполнительную власть Брянской области в Совете федерации. В Совете федерации каждый регион представлен двумя сенаторами: один представляет законодательную власть, второй — исполнительную. Таким образом, речь идет об отдельном канале представительства губернатора, а не о замене региональной делегации целиком.

Механизм такого выбора связан с губернаторскими выборами: при подаче документов на регистрацию кандидат в губернаторы должен представить в избирком список из трех человек, один из которых по его выбору будет представлять исполнительную власть региона в Совете федерации. До этого, в июле 2026 года, пост сенатора от исполнительной власти Брянской области занимал Вадим Деньгин, который был выдвинут кандидатом на выборы в Госдуму.

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