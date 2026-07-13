Путин наградил 19-летнего юношу за спасение людей во время паводков в Дагестане

Президент Владимир Путин вручил премию «Все для Победы!» 19-летнему Шамилю Устарбекову. Награждение прошло на одноименном форуме Народного фронта. Весной во время наводнения в Дагестане подросток спас два десятка человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Когда люди совершают такие подвиги, когда люди воюют на фронте, когда люди добиваются удивительных результатов в тылу, часто не жалея себя, конечно, бывает страшно, — сказал Владимир Путин. — Наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи, и это делает нас сильнее».

В конце марта и начале апреля ливни в Дагестане привели к масштабным наводнениям. 28 марта житель Каспийска с расстройством аутистического спектра заметил, что у затопленного перехода над городским каналом поток воды сбивает людей с ног. Шамиль Устарбеков помог выбраться из воды 23 пешеходам, включая семилетнюю девочку.