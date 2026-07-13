Путин наградил 19-летнего юношу за спасение людей во время паводков в Дагестане
Президент Владимир Путин вручил премию «Все для Победы!» 19-летнему Шамилю Устарбекову. Награждение прошло на одноименном форуме Народного фронта. Весной во время наводнения в Дагестане подросток спас два десятка человек.
Фото: пресс-служба президента РФ
«Когда люди совершают такие подвиги, когда люди воюют на фронте, когда люди добиваются удивительных результатов в тылу, часто не жалея себя, конечно, бывает страшно, — сказал Владимир Путин. — Наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи, и это делает нас сильнее».
В конце марта и начале апреля ливни в Дагестане привели к масштабным наводнениям. 28 марта житель Каспийска с расстройством аутистического спектра заметил, что у затопленного перехода над городским каналом поток воды сбивает людей с ног. Шамиль Устарбеков помог выбраться из воды 23 пешеходам, включая семилетнюю девочку.
Паводки в Дагестане, о которых идет речь в новости, привели к введению режима чрезвычайной ситуации регионального масштаба 7 апреля 2026 года. Тогда глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что в десяти населенных пунктах республики было подтоплено более 2 тысяч домов и приусадебных участков. Всего из опасных зон было эвакуировано более 6,2 тысяч местных жителей. В конце марта и начале апреля 2026 года регион уже сталкивался с сильными дождями, которые вызвали первую волну наводнений.
Ситуация обострилась после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище, что привело к затоплению энергообъектов и разрушению мостов в нескольких районах. На одном из совещаний по ликвидации последствий подтоплений президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию, которую возглавил Александр Куренков. Власти также столкнулись с проблемой неоформленного жилья, построенного без должного оформления, владельцы которого зачастую не имеют другого жилья, поэтому Владимир Путин подчеркнул необходимость помочь с восстановлением и этих домов.