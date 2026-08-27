Сын вдовы бывшего вице-премьера Дагестана арестован по делу об убийстве матери

Тверской районный суд Москвы отправил в СИЗО до 25 октября сына Анны Каменевой — вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева, пишет ТАСС. Арестованный проходит по делу об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

О задержании сына погибшей стало известно сегодня, позже следствие потребовало арестовать его. Обвиняемым по делу также проходит друг злоумышленника, его личность не раскрывается. По вменяемой статье (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК) обоим грозит от восьми лет до пожизненного лишения свободы.

Тело Анны Каменевой с резаной раной шеи нашли 26 августа в ее доме в подмосковной деревне Жуковка. На месте убийства также обнаружили травматический пистолет и несколько гильз.

Никита Черненко