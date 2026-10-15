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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Власть

Парламент Дагестана избрал Федора Щукина главой региона

Депутаты Народного Собрания Дагестана проголосовали за избрание Федора Щукина на должность главы республики. Об этом сообщила пресс-служба местного парламента.
Глава Дагестана Федор Щукин

Глава Дагестана Федор Щукин

Олеся Курпяева / Коммерсантъ

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За назначение господина Щукина проголосовали 78 из 87 депутатов. Помимо него президент России Владимир Путин предлагал на должность главы республики зампредседателя Народного Собрания Камила Давдиева и руководителя фракции КПРФ в региональном парламенте Самира Абдулхаликова.
Федор Щукин исполнял обязанности главы региона с начала мая. Его предшественник, Сергей Меликов, ушел в отставку по собственному желанию, а в конце сентября был назначен сенатором от Брянской области.
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