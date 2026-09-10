При ударах беспилотников по Махачкале произошли пожары в порту и театре

Махачкала была атакована беспилотниками, сообщил врио главы Дагестана Федор Щукин. При падении обломков сбитых БПЛА произошли возгорания на портовой инфраструктуре города и в Аварском музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы.

Жертв и пострадавших нет. Пожары были оперативно потушены, написал господин Щукин в Telegram.

Атака на Дагестан была отражена, и все воздушные цели были уничтожены, добавил врио главы. Он попросил дагестанцев не снимать работу ПВО и полеты БПЛА.