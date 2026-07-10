Власти Дагестана и Чечни выплатили 2,7 млрд руб. пострадавшим от паводка

Сумма выплат пострадавшим от последствий паводка в Дагестане и Чечне уже превысила 2,7 млрд руб. Об этом сообщил глава правительства Дагестана Магомед Рамазанов на заседании правкомиссии по ликвидации последствий паводков.

Всего компенсации получили 76 тыс. человек в обоих регионах, добавил он. По его словам, оценочные комиссии уже завершили работу, сейчас повторно рассматриваются заявки от жителей, которым изначально отказали в финансовой поддержке. Их должны рассмотреть до 31 июля.

Представители профильных ведомств на заседании также отчитались о восстановлении и ремонте дорог, школ, больниц, объектов ЖКХ. Прокуратура в Дагестане завершает выездные контрольные мероприятия.

Мощные ливни в Чечне и Дагестане в конце марта и начале апреля привели к наводнениям. Были повреждены жилые дома, приусадебные участки, объекты образования и здравоохранения, коммунальная и инженерная инфраструктура. В конце июня правительство выделило регионам дополнительные 2,5 млрд руб. на восстановление инфраструктуры.