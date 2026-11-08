Жители 12 сел в Дагестане остались без электричества из-за аварий на ЛЭП

Аварийные отключения произошли 8 ноября около 20:15 мск. По предварительным данным, их причиной стали замыкания и обрыв ЛЭП. В аварийно-восстановительных работах задействованы три бригады электриков и четыре единицы техники. В МЧС сообщили, что электроснабжение восстановят к 15:00 мск 9 ноября.