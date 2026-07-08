МЧС предупредило об угрозе подтопления четырех населенных пунктов в Дагестане
Четыре населенных пункта в Дагестане оказались под угрозой подтопления из-за вероятного подъема уровня воды в реке Сулак до критических отметок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС республики.
«Ожидается прохождение паводковых вод с достижением уровней воды опасных и критических отметок», — заявили в пресс-службе ведомства. Угроза подтопления есть в населенных пунктах Кизилюртовского района: Нижний Чирюрт, Манапкала, Султанянгиюрт и Нечаевка.
Администрации муниципалитета рекомендовано эвакуировать жителей из зон возможного затопления, расположенных вдоль русла реки Сулак. «Ведется мониторинг, оценка состояния береговой зоны, спасатели оказывают адресную помощь жителям»,— добавили в МЧС.
Из-за непогоды в Дагестане случились массовые перебои с электроснабжением. По последним данным, без света остаются 48 населенных пунктов в четырех муниципальных районах. Проблемы с электроснабжением затронули около 30 тыс. человек.
В Дагестане подтопления — не редкость, особенно во время сезонных ливней. Например, с конца марта 2026 года в республике наблюдались сильные подтопления из-за продолжительных ливней, которые привели к повреждению более 6,2 тыс. частных домов и эвакуации тысяч человек. Вторая волна паводков произошла в начале апреля 2026 года, когда прорвало плотину Геджухского водохранилища. Эти события привели к нарушению работы систем водоснабжения и электроснабжения, а также к обрывам линий электропередач. Тогда глава Дагестана Сергей Меликов отмечал, что ситуация в Махачкале, Хасавюрте и Хасавюртовском районе была наиболее сложной из-за подтоплений и нарушений энергоснабжения. После указанных событий президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий, а МЧС России доставило в регион более 23 тонн гуманитарной помощи.