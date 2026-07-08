МЧС предупредило об угрозе подтопления четырех населенных пунктов в Дагестане

Четыре населенных пункта в Дагестане оказались под угрозой подтопления из-за вероятного подъема уровня воды в реке Сулак до критических отметок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС республики.

«Ожидается прохождение паводковых вод с достижением уровней воды опасных и критических отметок», — заявили в пресс-службе ведомства. Угроза подтопления есть в населенных пунктах Кизилюртовского района: Нижний Чирюрт, Манапкала, Султанянгиюрт и Нечаевка.

Администрации муниципалитета рекомендовано эвакуировать жителей из зон возможного затопления, расположенных вдоль русла реки Сулак. «Ведется мониторинг, оценка состояния береговой зоны, спасатели оказывают адресную помощь жителям»,— добавили в МЧС.

Из-за непогоды в Дагестане случились массовые перебои с электроснабжением. По последним данным, без света остаются 48 населенных пунктов в четырех муниципальных районах. Проблемы с электроснабжением затронули около 30 тыс. человек.