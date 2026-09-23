В Дагестане при пожаре в частном доме погибли три ребенка

В селе Инчхе Каякентского района Дагестана произошел пожар в частном доме. Жертвами стали дети 2019, 2022 и 2024 годов рождения. Об этом сообщили в МЧС по республике.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС, которые выясняют причины и обстоятельства пожара. Для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехал прокурор Каякентского района.

В прокуратуре Дагестана сообщили, что во время надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних. Ход и результаты процессуальной проверки по факту гибели детей взяты под контроль.