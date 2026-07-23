Бывшего главу Дагестана Меликова выдвинули в сенаторы от Брянской области
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук предложил в качестве одного из кандидатов в члены Совета федерации от региона бывшего главу Дагестана Сергея Меликова. Информация об этом содержится в документах облизбиркома.
Бывший глава Дагестана Сергей Меликов
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
На прошлой неделе «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что господин Меликов может стать сенатором от Брянской области.
Сергей Меликов возглавлял Дагестан с 2020 года до мая 2026-го. Незадолго до его отставки президент Владимир Путин говорил, что чиновник перейдет на другую работу.