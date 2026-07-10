В Дагестане более 50 сел остались без транспортного сообщения из-за ливней
Число населенных пунктов в Дагестане, оставшихся без транспортного сообщения из-за ливней, уменьшилось до 56. Об этом сообщило региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.
По данным ведомства на 11:00 мск 10 июля, непогода изолировала села в восьми районах республики. Самая тяжелая ситуация сохраняется в Чародинском районе, где из-за оползня закрыт участок трассы «Цуриб – Арчиб».
Проливные дожди 7–8 июля спровоцировали в регионе сход селей, оползни и камнепады. 9 июля ведомство сообщало о 60 отрезанных населенных пунктах.
Дагестан регулярно страдает от сильных ливней и паводков, что приводит к значительным разрушениям инфраструктуры и изоляции населенных пунктов. Например, в апреле 2026 года сообщалось о 97 населенных пунктах, оторванных от транспортного сообщения из-за селевых масс и оползней, а также о более чем 6 тысячах затопленных домов. Уже в конце марта 2026 года в Махачкале был введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений, вызванных сильными дождями, оставивших без электроснабжения более 130 населенных пунктов. Для ликвидации последствий наводнений привлекались специалисты МЧС, а правительство России создало специальную комиссию для координации работ.
В целом, такие погодные явления, как ливни, оползни и сели, являются частой проблемой для Дагестана, где интенсивные осадки регулярно приводят к размыву дорог, повреждению мостов и объектов инфраструктуры. Эти проблемы усугубляются особенностями рельефа горной местности. В результате, жители многих населенных пунктов периодически остаются без света, воды и транспортного сообщения, что требует оперативного вмешательства и значительных ресурсов для восстановления.