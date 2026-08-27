Следствие потребовало арестовать сына убитой вдовы бывшего вице-премьера Дагестана

Следователи попросили суд арестовать сына убитой вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева — Анны Каменевой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

О задержании сына госпожи Каменевой стало известно сегодня. Ранее силовики задержали его друга. Дело расследуется по статье об убийстве. По данным Telegram-канала «112», ходатайство об аресте рассмотрит Тверской районный суд Москвы.

Тело Анны Каменевой нашли 26 августа в ее доме в подмосковной деревне Жуковка. На месте ЧП обнаружили травматический пистолет, гильзы, следы крови и полотенце с бурыми пятнами.

Анна Каменева — вдова бывшего вице-премьера Дагестана и депутата Госдумы Гаджи Махачева. Тот скончался 19 декабря 2013 года в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. С 2011 года госпожа Каменева работала доцентом кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы госаудита МГУ.

Никита Черненко