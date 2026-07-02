Туризм переехал в Дагестан

Спрос на туры в Дагестан за две недели вырос на 70%. По данным Российского союза туриндустрии, одна из причин — перебронирования из Крыма. В сервисе Traveline подсчитали: к началу второго летнего месяца востребованность туров в северокавказский регион уже на 5% выше уровня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Последствия весеннего наводнения давали о себе знать только на старте сезона, а сейчас в Дагестан потянулись отдыхающие с детьми, объясняет гендиректор туроператора Вентус и эксперт РСТ Олеся Симонова:

«Операторы, работающие на Северном Кавказе, к началу июля могут говорить о восстановлении спроса.

Инфраструктура пляжного и экскурсионного отдыха не пострадала от паводков. Многие туристы пересмотрели летний отдых и сменили Крым на Кавказ и Каспий. Мы зафиксировали рост продаж туров с детьми. Показатели 2026 года будут значительно выше 2025-го. Горы выбирают для активных экскурсий, трекинга, посещения древних аулов и каньонов, а побережье — для бюджетного расслабленного пляжного отдыха».

О полном восстановлении спроса говорить рано, но есть группы туристов, которые бронируют гостевые дома на побережье и добираются до Каспия самостоятельно, рассказывает директор по развитию The Group и сети Ethno Villa в Избербаше и Махачкале Руслан Лепатров:

«На берегу практически нет приезжих из центральной России. Если раньше туристический поток был виден в городе, то сейчас его почти нет. В горах ситуация получше. Из-за проблем с бензином выросла цена на поездки, а до нас едут на машинах. Каспий выбирают только из-за того, что дешевле — Черноморское побережье перегрето ценой».

Оживление заметно в сегменте экскурсионного отдыха, особенно на фоне провала в начале сезона, отмечает руководитель турагентства DagTravel Нариман Рамазанов, организующий горные туры на джипах и трекинговые программы в ущельях:

«Лето стартовало поздно, наложилось много факторов, и местами было кратное падение.

Это касается наличия людей на горных локациях — будь то "Язык тролля" или Сулакский каньон. В горах до сих пор спад ощущается, потому что бронирования за апрель-май мы упустили, несмотря на восстановление текущих норм. Новых броней не досчитались — людей до сих пор меньше, чем ожидалось. Пляжный сезон только в середине лета наступил. Люди начали опять бронировать туры в Дербент.

Думаю, пляжный туризм уже на уровне или немного выше 2025 года. Но экскурсионный отдых еще не вышел даже на 2025-й. Сложная ситуация с топливом. Моментами машины без газового оборудования не могут выехать — топлива нет. В Каспийске за бензином отстаивают большие очереди. Но в горах такой проблемы не наблюдается».

По данным «Интуриста», сейчас Дагестан входит в топ-5 востребованных направлений для летнего отдыха. Выше — Краснодарский край, Петербург и по-прежнему Крым. Хотя в конце июня гостиничные сети полуострова сообщали об обвале загрузки номеров более чем на треть. Помимо морских направлений, в июле высоким спросом пользуются Москва, Татарстан, Ставропольский край, Карелия и Алтай.

Станислав Крючков