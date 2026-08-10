В Дагестане СКР проводит проверку смерти привязанного к колыбели младенца

В одном из домов в Дагестане нашли мертвого младенца, привязанного ремнями к колыбели. СКР проводит процессуальную проверку, по итогам которой примут решение о возбуждении дела. Об этом сообщили в управлении ведомства по региону.

По предварительным данным, труп обнаружили 9 августа в одном из частных домов в Хасавюрте. Судмедэксперт предварительно заключил, что причиной смерти стало удушье.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли значимые для дела предметы. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения точной причины гибели ребенка.

Никита Черненко