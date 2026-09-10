РЕН ТВ: объявлен в розыск второй подозреваемый в убийстве вдовы вице-премьера Дагестана

19-летний Мансур Муталибов объявлен в розыск по делу об убийстве вдовы вице-премьера Дагестана Анны Каменевой, сообщает РЕН ТВ. По данным источника канала, найденный на месте происшествия пистолет принадлежал отцу Муталибова. Молодого человека заочно арестовали.

Тело Анны Каменевой с резаной раной шеи нашли 26 августа в ее доме в подмосковной деревне Жуковка. На месте убийства также обнаружили травматический пистолет и несколько гильз. Первым по делу был арестован ее 17-летний сын Гаджи. По вменяемой статье (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК) обоим грозит от восьми лет до пожизненного лишения свободы.