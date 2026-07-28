Бывший замминистра внутренних дел Дагестана получил 15 лет за взятки

Перовский районный суд столицы приговорил бывшего замминистра внутренних дел Дагестана — начальника следственного управления Руфата Исмаилова и его заместителя Далгата Абдулгапурова к 15 и 12 годам колонии, а также оштрафовал их на 51 и 50,5 млн руб. соответственно,. Еще пять фигурантов, среди которых бывшие следователи следственного управления МВД по Дагестану, получили от 7 до 9 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руфат Исмаилов в суде

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Руфат Исмаилов в суде

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено 2 ноября 2023 года. Как сообщал “Ъ”, офицеров юстиции обвинили в получении взяток за прекращение уголовных дел, а также в превышении должностных полномочий. Фигуранты были задержаны в Дагестане, а 7 ноября того же года доставлены в Москву, где им было предъявлено соответствующее обвинение. При этом в деле на тот момент было три эпизода.

В конце августа 2022 года фигуранты, по данным ГСУ СКР, получили в 300 тыс. руб. за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства жилого дома в Махачкале. В конце октября того же года им передали 1 млн руб.— «за принятие положительного процессуального решения по делу о хищении 30 млн руб., выделенных в качестве материнского капитала». Третий эпизод касался возбуждения уголовного дела об особо крупном мошенничестве в отношении местного предпринимателя Фролова, которому господин Исмаилов вместе со своим замом Абдулгапуровым передал 100 млн руб. для приобретения оборудования для майнинга криптовалюты. Господин Фролов, однако, своих обязательств не выполнил и деньги не вернул, что и послужило основанием для его привлечения к уголовной ответственности. После получения от предпринимателя требуемых ста миллионов уголовное дело переквалифицировали на более мягкую статью, и он отделался штрафом.

Ефим Брянцев