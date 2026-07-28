Бывший замминистра внутренних дел Дагестана получил 15 лет за взятки
Перовский районный суд столицы приговорил бывшего замминистра внутренних дел Дагестана — начальника следственного управления Руфата Исмаилова и его заместителя Далгата Абдулгапурова к 15 и 12 годам колонии, а также оштрафовал их на 51 и 50,5 млн руб. соответственно,. Еще пять фигурантов, среди которых бывшие следователи следственного управления МВД по Дагестану, получили от 7 до 9 лет.
Руфат Исмаилов в суде
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено 2 ноября 2023 года. Как сообщал “Ъ”, офицеров юстиции обвинили в получении взяток за прекращение уголовных дел, а также в превышении должностных полномочий. Фигуранты были задержаны в Дагестане, а 7 ноября того же года доставлены в Москву, где им было предъявлено соответствующее обвинение. При этом в деле на тот момент было три эпизода.
В конце августа 2022 года фигуранты, по данным ГСУ СКР, получили в 300 тыс. руб. за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства жилого дома в Махачкале. В конце октября того же года им передали 1 млн руб.— «за принятие положительного процессуального решения по делу о хищении 30 млн руб., выделенных в качестве материнского капитала». Третий эпизод касался возбуждения уголовного дела об особо крупном мошенничестве в отношении местного предпринимателя Фролова, которому господин Исмаилов вместе со своим замом Абдулгапуровым передал 100 млн руб. для приобретения оборудования для майнинга криптовалюты. Господин Фролов, однако, своих обязательств не выполнил и деньги не вернул, что и послужило основанием для его привлечения к уголовной ответственности. После получения от предпринимателя требуемых ста миллионов уголовное дело переквалифицировали на более мягкую статью, и он отделался штрафом.
Практика возбуждения уголовных дел по статьям о получении взятки и превышении должностных полномочий, как в случае с бывшими замминистра внутренних дел Дагестана, является распространённой. Обвинения часто включают получение незаконных денежных средств за действия в пользу взяткодателя или за покровительство. Суммы взяток могут быть как в «крупном», так и в «особо крупном размере», что влияет на строгость наказания. Например, получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) предусматривает до 15 лет лишения свободы, тогда как крупный размер (ч. 5 ст. 290 УК РФ) может привести к 12 годам. Зачастую подобные дела рассматривают несколько эпизодов преступной деятельности, а расследования могут начинаться с одной статьи и впоследствии переквалифицироваться на другие, например, со злоупотребления должностными полномочиями на получение взятки.
В ряде случаев в рамках таких уголовных дел применяется конфискация имущества или денежных средств, полученных в качестве взяток. Фигуранты могут быть как действующими, так и бывшими должностными лицами, среди которых встречаются экс-полицейские, бывшие начальники отделов МФЦ, министры и сотрудники исправительных колоний. Нередко расследования охватывают не только непосредственно виновных в получении взяток, но и их посредников. Случаи взяточничества и злоупотребления полномочиями выявляются в различных сферах — от строительства и ЖКХ до таможенной службы и правоохранительных органов.