Около 36 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за непогоды

Свыше 60 населенных пунктов в Дагестане остаются обесточенными, электроснабжения лишены 36 тыс. человек. Об этом сообщили в МЧС.

Обильные дожди привели к подтоплению 14 жилых домов и 18 приусадебных участков в двух муниципалитетах. Угроза подтопления сейчас есть в четырех селах. Спасатели эвакуировали 106 человек, включая 34 ребенка.

С вечера 8 июля число жителей, оставшихся без электроснабжения, выросло на 6 тыс. — тогда ведомство сообщало о 30 тыс. человек. Количество обесточенных населенных пунктов выросло на 12.

Сильные дожди прошли в Дагестане 7 и 8 июля. В нескольких районах республики размыло дороги, а также произошли сходы селевых потоков и камнепады. В Гергебильском районе, где уровень воды продолжает подниматься, объявили режим ЧС.