Около 36 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за непогоды
Свыше 60 населенных пунктов в Дагестане остаются обесточенными, электроснабжения лишены 36 тыс. человек. Об этом сообщили в МЧС.
Обильные дожди привели к подтоплению 14 жилых домов и 18 приусадебных участков в двух муниципалитетах. Угроза подтопления сейчас есть в четырех селах. Спасатели эвакуировали 106 человек, включая 34 ребенка.
С вечера 8 июля число жителей, оставшихся без электроснабжения, выросло на 6 тыс. — тогда ведомство сообщало о 30 тыс. человек. Количество обесточенных населенных пунктов выросло на 12.
Сильные дожди прошли в Дагестане 7 и 8 июля. В нескольких районах республики размыло дороги, а также произошли сходы селевых потоков и камнепады. В Гергебильском районе, где уровень воды продолжает подниматься, объявили режим ЧС.
Проблема массовых отключений электроэнергии в Дагестане, вызванных авариями на электросетях, имеет давнюю историю. Так, в августе 2023 года из-за многочисленных аварий на подстанциях и перебоев с электричеством и водой Генеральная прокуратура направила в республику комиссию. Одной из причин тогда называлась хаотичная застройка городов, которая увеличила нагрузку на сети.
Глава Дагестана Сергей Меликов отмечал, что проблеме ветхости местных электросетей уже три десятилетия, а для её решения требуются значительные средства. Программы повышения надёжности электросетей в республике и, в частности, в Махачкале, рассчитанные до 2025 года, должны были помочь, однако аномальная жара летом 2023 года вновь привела к масштабным отключениям и возгораниям на трансформаторах.
Массовые отключения характерны не только для Дагестана, но и для других регионов России, где они часто связаны с непогодой — штормами, ливнями или снегопадами. Например, в Приморье в июне 2025 года около 7,5 тысячи человек остались без света из-за дождей и ветра, а в Хакасии в июле 2025 года после ночного шторма без электроснабжения остались три населенных пункта с почти 10 тысячами жителей. Восстановительные работы в таких случаях могут быть осложнены разливами рек и отсутствием проездов.