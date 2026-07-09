В Гергебильском районе Дагестана объявлен режим ЧС из-за подтоплений

В нескольких селах Гергебильского района Дагестана продолжает повышаться уровень воды. Из-за этого было решено ввести в районе режим ЧС, сообщила местная администрация.

Глава Гергебильского района Магомедали Тагиров вечером 8 июля провел внеплановое заседание комиссии по ЧС. По его словам, стихией был нанесен «значительный ущерб». «В сложившейся ситуации иного выхода не остается, кроме как объявить режим чрезвычайной ситуации»,— сказал он.

В Дагестане 7–8 июля прошли сильные дожди. Из-за непогоды случились массовые перебои с электроснабжением: по состоянию на 8 июля без света оставались 48 населенных пунктов. Проблемы с электроснабжением затронули около 30 тыс. человек. Четыре населенных пункта в Дагестане оказались под угрозой подтопления из-за подъема уровня воды в реке Сулак до критических отметок.