В Дагестане возбудили дело после отравления детей в частной школе

Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело после госпитализации четырех детей из-за отравления острой кишечной инфекцией в частной школе в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным Роспотребнадзора республики, речь идет о частной школе «Радуга». Противоэпидемическая бригада провела проверку и выявила нарушения в работе пищеблока и нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, по данным ведомства, в столовой готовили блюда, которые не предназначены для детского питания. Среди таких блюд Роспотребнадзор назвал салат «Столичный».

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК России. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к инциденту.