Ozon предложил выплаты за товары после атаки БПЛА в Махачкале

Маркетплейс загрузил в личные кабинеты продавцов документы, необходимые для получения возмещения. Документы доступны продавцам, у которых на момент происшествия была оформлена страховка. После подтверждения в личном кабинете маркетплейс автоматически направит их страховщику для перечисления выплаты.