Ozon предложил выплаты за товары после атаки БПЛА в Махачкале
Ozon предложил страховую выплату за товары, поврежденные при атаке БПЛА в Махачкале, сообщили в пресс-службе маркетплейса в Telegram.
Маркетплейс загрузил в личные кабинеты продавцов документы, необходимые для получения возмещения. Документы доступны продавцам, у которых на момент происшествия была оформлена страховка. После подтверждения в личном кабинете маркетплейс автоматически направит их страховщику для перечисления выплаты.
В компании добавили, что скоро также завершится инвентаризация в логистических центрах в Чапаевске и Краснодаре.
БПЛА атаковали склад Ozon в Дагестане 24 августа. В ту ночь были повреждены и логистические центры компании в Адыгейске, Невинномысске и Краснодаре.