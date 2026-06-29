Путин назначил новых прокуроров в четырех регионах

Президент России Владимир Путин подписал указ о перестановках в руководстве региональных прокуратур. Кадровые изменения затронули Дагестан, Башкирию, а также Саратовскую и Воронежскую области.

Прокуратуру Дагестана возглавил Денис Авдеев, ранее руководивший Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой. Главой надзорного ведомства Башкирии стал Иван Грибов, до этого работавший прокурором Владимирской области.

Пост прокурора Саратовской области занял Роман Пантелеев, перешедший с аналогичной должности в Амурской области. Руководить прокуратурой Воронежской области теперь будет Сергей Филипенко, который последние годы возглавлял саратовское ведомство.