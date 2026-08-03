В Дагестане нашли пропавших в районе горы Шалбуздаг туристов

Спасатели обнаружили мужчину и женщину, пропавших накануне на горе Шалбуздаг в Дагестане. Медицинская помощь им не понадобилась, сообщило региональное МЧС.

2 августа в МЧС поступила информация о пропаже двух туристов. К месту направили поисково-спасательную группу. Она приостановила работу с наступлением темноты, поиски возобновили сегодня утром.

Туристы — мужчина 1990 года рождения и женщина 1993 года рождения. Состояние их здоровья в МЧС оценили как удовлетворительное, поисково-спасательная операция была завершена, уточняется в пресс-релизе МЧС в «Максе».