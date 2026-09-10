Что известно о массированной атаке дронов ВСУ на регионы России

Министерство обороны России сообщило об отражении атаки 448 беспилотников минувшей ночью. Ведомство отчиталось об уничтожении БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской и Тульской областями, Дагестаном, Калмыкией, Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Каспийского и Черного морей. В частности, под удар в Махачкале попал порт, а в Сочи — набережная. Подробнее — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сочи 9 сентября в 20:57 мск в Сочи был объявлен режим угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭК). В 23:39 мск мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в Telegram, что БЭК атаковали пляж, повреждена инфраструктура и прилегающий участок Приморской набережной. «По предварительным данным, пострадали несколько человек, им оказана необходимая медицинская помощь. Полученные ранения не представляют угрозы для жизни», — добавил господин Прошунин. Оперативный штаб Краснодарского края уточнил, что пострадали 8 человек, пятеро из них госпитализированы. В 8:48 мск Южная транспортная прокуратура сообщила, что контролирует соблюдение прав пассажиров, задержанных из-за введенных в Сочи ограничений рейсов. В международном аэропорту Сочи задерживается отправка 60 рейсов, следует из онлайн-табло. В 10:03 мск оперштаб Кубани сообщил, что, по уточненным данным, при атаке БЭК на набережной Сочи пострадали 28 человек, в том числе двое детей. В больнице остаются трое взрослых и один ребенок.

Северный Кавказ В 1:10 мск глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил в Telegram о беспилотной опасности в республике. Главное управление МЧС по Дагестану сообщило, что воздушная тревога объявлена «по республикам Северного Кавказа». В своих каналах в Max об угрозе атаки дронов помимо господина Кокова сообщили губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и служба РСЧС по Республике Ингушетия. В три ночи Росавиация объявила о временном запрете на полеты в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Махачкалы (Уйташ). Махачкала была атакована беспилотниками, сообщил в 07:05 мск врио главы Дагестана Федор Щукин. При падении обломков сбитых БПЛА произошли возгорания на портовой инфраструктуре города и в Аварском музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы. Жертв и пострадавших нет. Пожары были оперативно потушены, написал господин Щукин в Telegram.

Белгородская область При ударах БПЛА по Белгородскому округу повреждения получили несколько частных домов в разных районах, был ранен один человек, сообщил оперативный штаб региона. В городе Шебекино загорелась кровля частного дома. В селе Большетроицкое Шебекинского округа сгорел автомобиль. В селах Артельное и Нежеголь, которые тоже находятся под Шебекино, произошли пожары в частных домах. В селе Березовка Борисовского округа дрон атаковал социальный объект. В селе Смородино Грайвороновского округа беспилотник сбросил боеприпас на частный дом. В Малиновке Белгородского округа загорелся частный дом при ударе БПЛА. В Шебекино беспилотник атаковал автомобиль. Был ранен мужчина. Его доставили в больницу бойцы самообороны. Сейчас он находится в больнице Шебекино, позже его перевезут в Белгород. В Грайвороне был поврежден объект инфраструктуры. Часть жителей временно остается без электроснабжения, добавили в оперштабе.

Ростовская область В 07:14 мск губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о том, что над регионом сбили 90 беспилотников. Были атакованы Каменск-Шахтинский, Таганрог, Новошахтинск, Волгодонск, а также 16 районов области. О наличии пострадавших глава региона не сообщил. При падении обломков беспилотников в Миллеровском районе повреждения получили два частных дома и автомобили. Из-за повреждения линии электропередачи без света временно остались жители четырех домов. В Тарасовском районе из-за упавших фрагментов БПЛА загорелась сухая трава. Пожар потушили.

Воронежская область БПЛА упал на частный дом в воронежском Борисоглебске. В здании произошел пожар, погибла женщина. Еще два человека пострадали, сообщил в 07:49 мск губернатор Александр Гусев. По словам губернатора, в общей сложности силы ПВО сбили над шестью районами и одним городским округом Воронежской области 19 дронов. В городском округе при пожаре сгорел жилой дом, повреждено остекление техникума, входная дверь во дворце культуры, две линии электропередачи и опора ЛЭП в промзоне. В другом районе повреждено остекление одного многоквартирного и одного частного дома.

Эрдни Кагалтынов