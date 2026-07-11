Дагестану и Чечне выделили 4,4 млрд руб. на восстановление после паводков
Правительство выделило дополнительные средства на ликвидацию последствий наводнения в Дагестане и Чечне. Им будет направлено более 4,4 млрд руб. Средства предназначены на оказание мер социальной поддержки граждан, жилье которых было утрачено или повреждено в результате наводнения.
Межбюджетный трансферт для Дагестана превышает 3,8 млрд руб. Это финансирование пойдет на выплаты на капремонт поврежденного жилья, а также на покупку или строительство новых квартир и домов. Чечне из резервного фонда правительства будет перечислено почти 557 млн руб. Средства предназначены для выплат на капремонт.
Еще двумя распоряжениями правительство выделило около 275,3 млн руб. на восстановление восьми домов культуры, поврежденных в двух регионах. В Чечне отремонтируют шесть объектов — в Гудермесе, селах Брагуны, Ножай-Юрт, Денги-Юрт, Зандак и Гендерген. В Дагестане приведут в порядок два дома культуры — в селах Адильотар и Тагиркент-Казмаляр.
Мощные ливни в Чечне и Дагестане в конце марта и начале апреля привели к наводнениям. Были повреждены жилые дома, приусадебные участки, объекты образования и здравоохранения, коммунальная и инженерная инфраструктура. В июне правительство выделило регионам 2,5 млрд руб. на восстановление инфраструктуры.
Практика выделения средств из резервного фонда правительства для ликвидации последствий наводнений является типичной для России. Например, в июне 2024 года Правительство России распорядилось выделить Оренбургской области 3,96 млрд руб. на восстановление после паводка, а в мае 2024 года Курганской области на эти цели было направлено 4 млрд руб. Из этих средств 3 млрд руб. предназначались для пострадавших граждан, полностью или частично лишившихся имущества, на капремонт или новое жилье, а до 1 млрд руб. — на аварийно-восстановительные работы инфраструктуры. Подобные выплаты могут быть проиндексированы, как, например, произошло в Оренбургской области, где к апрельским выплатам в ноябре 2024 года добавили еще 5 тыс. руб. единовременной помощи, а также 25 тыс. или 50 тыс. руб. за частичную или полную утрату имущества. В Курганской области компенсации за частичную утрату имущества увеличились с 50 до 75 тыс. руб., а за полную — со 100 до 150 тыс. руб.
Восстановление после паводков затрагивает не только жилые дома и инфраструктуру, но и социальные объекты. Например, в Орске (Оренбургская область) в 2025 году планируется восстановить поликлинику, разрушенную во время апрельского паводка. Власти Омской области в 2024 году направили более 82,6 млн руб. 20 семьям на покупку нового жилья и ремонт пострадавшего. При оценке ущерба и распределении выплат комиссии учитывают различные критерии, например, уровень воды в доме и степень утраты имущества. Время на восстановление после масштабных наводнений может быть значительным; так, губернатор Тюменской области Александр Моор заявлял, что пострадавшие от паводка дома восстановят до 1 октября, а на устранение последствий паводка в Тюменской области в 2025 году предусматривается около 1,5 млрд руб. на противопаводковые мероприятия.