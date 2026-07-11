Дагестану и Чечне выделили 4,4 млрд руб. на восстановление после паводков

Правительство выделило дополнительные средства на ликвидацию последствий наводнения в Дагестане и Чечне. Им будет направлено более 4,4 млрд руб. Средства предназначены на оказание мер социальной поддержки граждан, жилье которых было утрачено или повреждено в результате наводнения.

Межбюджетный трансферт для Дагестана превышает 3,8 млрд руб. Это финансирование пойдет на выплаты на капремонт поврежденного жилья, а также на покупку или строительство новых квартир и домов. Чечне из резервного фонда правительства будет перечислено почти 557 млн руб. Средства предназначены для выплат на капремонт.

Еще двумя распоряжениями правительство выделило около 275,3 млн руб. на восстановление восьми домов культуры, поврежденных в двух регионах. В Чечне отремонтируют шесть объектов — в Гудермесе, селах Брагуны, Ножай-Юрт, Денги-Юрт, Зандак и Гендерген. В Дагестане приведут в порядок два дома культуры — в селах Адильотар и Тагиркент-Казмаляр.

Мощные ливни в Чечне и Дагестане в конце марта и начале апреля привели к наводнениям. Были повреждены жилые дома, приусадебные участки, объекты образования и здравоохранения, коммунальная и инженерная инфраструктура. В июне правительство выделило регионам 2,5 млрд руб. на восстановление инфраструктуры.