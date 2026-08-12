Более 5 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за аварии
Электроснабжение было отключено в 20 селах Чарадинского, Кайтагского и Дахадаевского районов Дагестана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главное управлении МЧС по региону.
Из-за аварии без света остались 5,6 тыс. местных жителей и 18 социальных объектов. Сигналы о сбоях поступили в ведомство от диспетчеров единых дежурно-диспетчерских служб.
К ликвидации последствий и ремонту сетей специалисты приступят в 8:00 мск. Ремонтом займутся три бригады электриков из 15 человек и три единицы спецтехники.
В Дагестане регулярно происходят аварийные отключения электроэнергии, часто из-за непогоды, которая приводит к замыканиям и обрывам на линиях электропередач. Например, 29 марта 2026 года глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о массовых подтоплениях и нарушениях энергоснабжения в Махачкале, Хасавюрте и Хасавюртовском районе из-за обильных дождей, тогда без света остались более 500 тысяч жителей.
За день до этого, 28 марта 2026 года, в восьми районах Дагестана произошло аварийное отключение электроэнергии в 132 селах, что затронуло также 14 районов республики из-за дождей и сильного ветра. В феврале 2026 года из-за обрывов и замыканий на ЛЭП в семи районах Дагестана без света остались 51 населенный пункт и около 44 тысяч жителей. В том же месяце в четырех горных районах порывистый ветер повредил линии электропередач, оставив без электричества 64 населенных пункта и 5,5 тысяч жителей.