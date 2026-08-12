Более 5 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за аварии

Электроснабжение было отключено в 20 селах Чарадинского, Кайтагского и Дахадаевского районов Дагестана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главное управлении МЧС по региону.

Из-за аварии без света остались 5,6 тыс. местных жителей и 18 социальных объектов. Сигналы о сбоях поступили в ведомство от диспетчеров единых дежурно-диспетчерских служб.

К ликвидации последствий и ремонту сетей специалисты приступят в 8:00 мск. Ремонтом займутся три бригады электриков из 15 человек и три единицы спецтехники.