Господин Ахмедов исполнял обязанности руководителя Минздрава Дагестана с июня 2026 года. До этого он работал директором Дагестанского центра микрохирургии глаза. Нариман Казимагамедов возглавлял республиканское МЧС с июля 2024 года. Он работал в системе МЧС на разных должностях с 1995 года.