«Интерфакс»: в Дагестане задержали двух экс-министров республики
В Дагестане задержаны врио министра здравоохранения республики Алиомар Ахмедов и бывший глава регионального управления МЧС Нариман Казимагамедов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Собеседники агентства не уточнили, в чем подозреваются бывшие чиновники. Они задержаны «в рамках следственных действий», пишет «Интерфакс». Глава Дагестана Федор Щукин освободил обоих от занимаемых должностей 18 ноября.
Господин Ахмедов исполнял обязанности руководителя Минздрава Дагестана с июня 2026 года. До этого он работал директором Дагестанского центра микрохирургии глаза. Нариман Казимагамедов возглавлял республиканское МЧС с июля 2024 года. Он работал в системе МЧС на разных должностях с 1995 года.