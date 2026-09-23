Путин предложил три кандидатуры на пост главы Дагестана
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Народного Собрания Дагестана три кандидатуры на пост главы республики. Об этом сообщает пресс-служба дагестанского парламента.
Список кандидатов выглядит так:
- врио главы региона Федор Щукин;
- заместитель председателя Народного Собрания республики Камил Давдиев;
- руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте Самир Абдулхаликов.
Парламент Дагестана выберет главу региона на заседании 15 октября. С 2021 года по 4 мая 2026 года регион возглавлял Сергей Меликов. В отставку он ушел по собственному желанию. Его обязанности с того момента исполняет бывший председатель Верховного суда республики Федор Щукин.
Глава Дагестана получает мандат через голосование депутатов Народного Собрания республики: парламент выбирает одного кандидата из списка, представленного президентом. Поэтому внесение трех кандидатур запускает не формальное назначение, а процедуру выбора регионального руководителя депутатами.
Федор Щукин пришел к руководству республикой с опытом председателя Верховного суда Дагестана; его отставка с этой должности была оформлена как почетная после решения Высшей квалификационной коллегии судей в 2026 году. В период исполнения обязанностей он докладывал о мерах поддержки жителей, пострадавших от весеннего паводка, включая возмещение ущерба владельцам поврежденного незарегистрированного имущества.