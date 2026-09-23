Путин предложил три кандидатуры на пост главы Дагестана

Составлено ИИ-Ассистентъ

Глава Дагестана получает мандат через голосование депутатов Народного Собрания республики: парламент выбирает одного кандидата из списка, представленного президентом. Поэтому внесение трех кандидатур запускает не формальное назначение, а процедуру выбора регионального руководителя депутатами.

Федор Щукин пришел к руководству республикой с опытом председателя Верховного суда Дагестана; его отставка с этой должности была оформлена как почетная после решения Высшей квалификационной коллегии судей в 2026 году. В период исполнения обязанностей он докладывал о мерах поддержки жителей, пострадавших от весеннего паводка, включая возмещение ущерба владельцам поврежденного незарегистрированного имущества.