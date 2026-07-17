«Ведомости»: бывший глава Дагестана Меликов может стать сенатором
Бывший глава Дагестана Сергей Меликов может занять пост сенатора, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Как добавляет газета, высока вероятность, что господин Меликов станет членом Совфеда от исполнительной власти Брянской области.
Сергей Меликов возглавлял Дагестан с 2020 года. 4 мая президент Владимир Путин подписал указ об отставке господина Меликова с должности главы республики по собственному желанию. На встрече со спикерами парламента Дагестана Владимир Путин говорил, что Сергей Меликов перейдет на другую работу.
С 2020 года пост сенатора от исполнительной власти Брянской области занимает представитель ЛДПР Вадим Деньгин. На предстоящих выборах в Госдуму господин Деньгин выдвинут в качестве кандидата в депутаты нижней палаты парламента.
Сергей Меликов был главой Дагестана с октября 2021 года, хотя в некоторых источниках указано, что он занимал этот пост с октября 2020 года. До этого, с 2019 года, он являлся членом Совета Федерации от Ставропольского края. Владимир Путин 30 апреля 2026 года объявил, что Меликов покинет свой пост, поскольку его полномочия истекают в сентябре, и перейдет на другую работу. Он также пообещал оказать поддержку новому временно исполняющему обязанности главы Дагестана Федору Щукину.
Практика перехода бывших руководителей регионов в Совет Федерации не является новой. Например, после отставки экс-губернатора Красноярского края Александра Усса обсуждалась возможность его назначения сенатором. Для этого действующий сенатор Валерий Семенов должен был освободить место, что в итоге и произошло: Семенов подал в отставку и был назначен вице-губернатором.