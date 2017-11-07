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06 августа, вторник
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Новости
17:13
ЦИК не согласился с жалобой Гудкова на отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму
16:27
Претендентов на пост главы минкульта Самарской области примут на работу в правительстве
15:00
Подтопление трассы М-5 в Тольятти устранено
14:11
На пост главы Промышленного района Самары претендуют нотариус и безработный
13:40
Защита Сергея Шатило подала жалобу на приговор по делу о картельном сговоре
12:58
В Самарской области не смогли выбрать министра культуры
11:34
Власти уличили самарскую УК «Домкоминвест» в срыве подготовки к отопительному сезону
11:06
В Тольятти из-за дождя подтопило трассу М-5 «Урал»
10:47
В Самарской области снова зафиксирован рекорд по выпавшим осадкам
09:35
Продажи LADA Granta выросли на 40,1%
05/08
«Оренбург» уступил «Ахмату» в матче РПЛ
05/08
Эксперты проверят высказывания Владимира Жириновского об Александре Хинштейне на оскорбления
05/08
Власти Самары ликвидируют незаконную торговлю у Губернского рынка
05/08
Опубликованы эскизы проекта здания самарского драмтеатра в Струковском саду
05/08
Директор нацпарка «Самарская Лука» написал заявление об уходе
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Тема
(обновлено: 06.08.2019)
Интервью «Ъ-Волга»
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«Мы следим, чтобы движение валюты соответствовало закону»
Инна Древко о работе таможни с валютными преступлениями
«Художественный музей останется открытым для диалога»
Директор Художественного музея Алла Шахматова о новой концепции площадки
«Вопрос о гендиректоре самарского драмтеатра остается открытым»
Валерий Гришко о премьерах театра, поисках нового руководителя и Алексее Серебрякове
«Кино должно помогать жить, а не выбивать почву из-под ног»
Никита Михалков о съемках «Шоколадного револьвера» и посыле «Бесогона»
«Повода для шуток над строительством стадиона ЧМ-2018 нет»
Руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов о традициях клуба и актуальном юморе
«Дурная слава о некоторых самарских министрах вышла за пределы региональной кухни»
Владимир Кошелев о системных проблемах в отношении к инвесторам со стороны региональных чиновников
«Без государства исторический центр Самары не поднять»
Соавтор проекта «5 кварталов» об отношениях с властью и развитии исторического центра
«Подготовка к ЧМ-2018 поставила перед нами задачи со многими неизвестными»
Глава ГИБДД Самарской области о главном спортивном событии мира, новых камерах наблюдения и ограничениях движения
«Главная моя награда – улыбки на лицах людей»
Кандидат в волонтеры ЧМ-2018 в Самаре о мотивации и счастье помощи другим
«Год экологии стал годом неоправдавшихся ожиданий»
Председатель Центрального совета Российской Зеленой лиги об отлове безнадзорных животных и борьбе с нефтяниками
«Чтобы получались хорошие и достойные фильмы, должны выходить и плохие»
Самарский создатель «Новых елок» о комедии про похудение, скандале с «Матильдой» и реформировании Госфильмофонда
«Самару нельзя оставлять без хоккея»
Председатель правления межрегионального координационного центра «Поволжье» ФХР Владимир Асеев о перспективах ЦСК ВВС и «Лады» и задачах российских хоккеистов на Олимпиаде
«Достаточно одной улыбки для удачного дня»
Дед Мороз из Великого Устюга о тех, кто заслуживает новогодние подарки и своей мечте
«Главе Самары надо меньше заниматься политикой и больше внимания уделять хозяйству»
Константин Титов о выборах городского главы, инициативе «Яблока» и оппозиционерах
«Искусство служит воспитанию души»
Исполнитель роли профессора Мориарти о несыгранных ролях и новых фильмах
«Итальянцы приезжают в Самару вслед за женами»
Почетный консул Италии в Самаре Джангуидо Бреддо о философии кухни, русском менталитете и футболе
«В регионе установлен абсолютный рекорд по урожайности зерна»
Врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов рассказал о победах и поражениях агропроизводителей в этом сезоне
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Фотогалерея
День ВДВ с самарским размахом
Как город отметил день воздушно-десантных войск
Фотогалерея
Регата памяти Высоцкого
Гонка среди крейсерских яхт по короткой дистанции в Самаре
Фотогалерея
Встреча Тимура и Тохтамыша с поволжским акцентом
Каким был этно-исторический фестиваль в Самарской области
Фотогалерея
В Самаре прошел карнавал
Шествие было посвящено ЧМ-2018
Фотогалерея
«Горе от ума» в обновленном «СамАрте»
Театр отметил открытие новой сцены спектаклем по Александру Грибоедову
Фотогалерея
Большой футбол на «Самара Арене»
Самарская команда начала сезон с победы и поражения
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Это - главный сабантуй
В Камышле прошел масштабный национальный праздник
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Интервью
«Самарской области нужны инвестиции»
Директор самарского филиала ПАО «Т Плюс» о переменах на региональном рынке теплоснабжения
Интервью
«Мы следим, чтобы движение валюты соответствовало закону»
Инна Древко о работе таможни с валютными преступлениями
Новости компаний
Игра вкусов
В Самаре открылся новый лобби-бар
Событие
Революционное шоу «Сны Спящей красавицы»
В главной роли — прима-балерина Диана Вишнева
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Трубам ищут панацею
Все о методе альтернативной котельной
Энергетики утоляют кадровый голод
Нехваткой кадров в теплоэнергетике заинтересовались в руководстве страны
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия