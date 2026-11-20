Во второй половине 2026 года «Магнит» закупал продукцию у более чем 100 местных компаний. Новыми поставщиками розничной сети с начала года стали восемь производителей — поставщиков безалкогольных напиток, замороженной и консервированной продукции, кулинарии, мясной гастрономии, овощей и фруктов. За девять месяцев 2026 года объем закупок локальной продукции составил более 25,5 млрд руб. Доля местных поставщиков в ассортименте социально значимых товаров составляет 20%, в том числе: хлеб и хлебобулочные изделия — 92%; молоко питьевое, масло сливочное, вода питьевая и минеральная, картофель и овощи — более 20%.