«Магнит» продвигает местных поставщиков
Выбирать самарские продукты на полках ритейлера станет проще
Розничная компания «Магнит» присоединилась к проекту Правительства Самарской области по популяризации продукции местных производителей. С ноября во всех гипермаркетах сети в регионе более 700 товарных позиций от локальных поставщиков начали маркироваться специальными топперами «Самарский продукт. Сделано в Самарской области».
По словам управляющего директора группы округов «Волжский» «Магнит» Романа Кондракова, к середине ноября продукция местных поставщиков в 15 гипермаркетах «Магнит» в Самаре и других городах области маркируется соответствующим знаком.
«В последние годы мы ощущаем устойчивый рост интереса со стороны покупателей к продукции местных поставщиков. Наши клиенты хорошо знакомы с компаниями-производителями, которые участвуют в акции. Размещение топперов сделает процесс покупок продукции местных брендов более удобным», — отметил Роман Кондраков.
Во второй половине 2026 года «Магнит» закупал продукцию у более чем 100 местных компаний. Новыми поставщиками розничной сети с начала года стали восемь производителей — поставщиков безалкогольных напиток, замороженной и консервированной продукции, кулинарии, мясной гастрономии, овощей и фруктов. За девять месяцев 2026 года объем закупок локальной продукции составил более 25,5 млрд руб. Доля местных поставщиков в ассортименте социально значимых товаров составляет 20%, в том числе: хлеб и хлебобулочные изделия — 92%; молоко питьевое, масло сливочное, вода питьевая и минеральная, картофель и овощи — более 20%.
Напомним, что проект «Самарский продукт» призван продвигать местные товары и повышать их узнаваемость. Региональные предприятия получают право использования знака, подтвердив местное происхождение своей продукции. Использование символики обеспечивает бизнесу ряд преимуществ: повышает доверие потребителей к продукции, укрепляет бренд региона и дает возможность получать меры поддержки от областного правительства. По состоянию на середину 2026 года 464 региональных предприятия имели право использовать знак, а общее количество наименований, маркированных брендом «Самарский продукт», достигало 4000 наименований.