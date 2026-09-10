Профсоюз «Тольяттиазота» признан лучшим в Самарской области

Первичная профсоюзная организация (ППО) «Тольяттиазота» заняла первое место на ежегодном смотре-конкурсе Федерации профсоюзов Самарской области, призванном определить и распространить лучшие практики региона.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

ТОАЗ признан лидером среди внебюджетных организаций в сфере промышленности, строительства и энергетики, агропромышленного комплекса, ЖКХ, торговли, транспорта и связи. Конкурс проводился на основе данных за 2025 год.

При определении победителей жюри учитывало количество льгот и гарантий, закрепленных в Коллективном договоре предприятий. В настоящее время расширенный социальный пакет «Тольяттиазота» включает в себя более 60 пунктов, а сам колдоговор не раз признавался лучшим в Самарской области.

Важными критериями оценки ППО в рамках конкурса стали эффективность взаимодействия с работодателем, а также качество организации досуга и общественной жизни для сотрудников. Профсоюз ТОАЗа ведет активную деятельность по этим направлениям, регулярно проводя семейные фестивали, спортивные соревнования, организуя участие в экскурсиях, форумах и праздничных мероприятиях.