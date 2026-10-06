В Мордовии начали выпускать десерты для «Магнита»

Мордовский производитель натуральных сладостей ООО «Правильные продукты» начал выпуск ягодных десертов для федеральной сети «Магнит». Первую партию продуктов под торговой маркой «Зожно несложно» из 90 тыс. порций производят в селе Большие Березники, в 60 км от Саранска.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В Мордовии «Магнит» впервые разместил заказ на выпуск высококачественной продукции под собственной торговой маркой. «Правильные продукты» стали 24-й местной компанией, продукция которой вышла на полки сети. Десерты из Мордовии отправляются на 35 распределительных центров ретейлера во всех ключевых регионах страны.

Новую линейку здоровых продуктов «Зожно несложно» «Магнит» запустил в первом полугодии 2026 года. В ассортименте представлено около 60 позиций с пониженным содержанием сахара, соли и жиров. Среди первых продуктов, производство которых запущено в разных регионах страны, — перепелиные яйца, матча, цикорий, белевская пастила и льняной хлеб.

Мордовская фабрика ежемесячно выпускает 1 млн упаковок лакомства и является крупнейшим производителем десертов в своем сегменте. Воздушные десерты компании под брендом «Зожно несложно» изготавливаются из натурального растительного сырья. В рецептуре лакомства кондитеры используют яичный белок, яблоки, смородину, клюкву, бруснику и чернику, и не добавляют сахар. Многие операции выполняются вручную. Именно поэтому на предприятии работает большое количество специалистов — более 300 сотрудников, труд которых невозможно заменить машинами.