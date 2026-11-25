«Автодор» сообщил о внедрении ИИ для опознания машин со скрытыми номерами
«Автодор» внедряет искусственный интеллект для распознавания автомобилей, номера которых закрыты или не читаются. О технологии в интервью ТАСС заместитель председателя правления госкомпании по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации Виктория Эркенова.
Сейчас организация формирует «цифровые отпечатки» машин, объяснила госпожа Эркенова. Благодаря этим данным, система может «по совокупности визуальных признаков» соотнести машину, у которой закрыты номера, с автомобилем, который уже ранее проезжал по дорогам «Автодора».
Технология нужна, чтобы списывать плату с водителей за проезд, сказала замглавы «Автодора». Раньше, если номер его машины прочитать было нельзя, то плата водителю не начислялась.
По словам госпожи Эркеновой, при запуске проекта специалисты ограничивались небольшим объемом данных и перепроверяли каждый результат самостоятельно — за все время тестирования система ни разу не ошиблась.
На конец 2025 года система собрала информацию примерно о 45% транспортных средств, проезжающих по всем дорогам с системой «Свободный поток» — М-12 и ЦКАД, рассказывал в интервью «Ъ» председатель правления компании Вячеслав Петушенко.