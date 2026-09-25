МТС запустила сеть 5G в Самаре

МТС объявляет об открытии для абонентов доступа к сети 5G в Самаре. Мобильная сеть нового поколения работает на действующих частотах LTE в популярных городских локациях.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО МТС Фото: ПАО МТС

МТС приступила к поэтапному запуску сетей 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц в местах наибольшей концентрации абонентов на принципе технологической нейтральности. Технология позволяет одновременно задействовать этот частотный ресурс для сетей четвёртого и пятого поколений и постепенно расширять территорию присутствия 5G без ожидания строительства полностью отдельной инфраструктуры.

Сеть 5G уже доступна пользователям в районе самарской набережной, на площадях Куйбышева и Славы. Увидеть сеть на своем смартфоне можно на улице Полевой рядом с больницей имени Пирогова, у корпусов Самарского государственного технического университета на улице Невской, в районе отелей «Реальянс» и HolidayHall, ЖК «Панова Парк», а также в ресторанной галерее на улице Дачной.

«При выборе первых локаций для запуска мы исходили из того, что в указанных местах большое число пользователей с привычно высокой деловой и интернет-активностью. Запуск сети 5G позволит внедрять в регионе современные цифровые решения как в бизнесе, так и на уровне городской инфраструктуры или в образовательном кластере. В дальнейшем зона покрытия 5G будет расширяться, открывая новые возможности использования скоростного мобильного интернета и связи для жителей и гостей Самарской области», — заявил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Ранее МТС включила первые сети 5G в 17 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Уфе и других.