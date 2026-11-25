Уголовное дело в отношении Huawei было возбуждено в декабре 2018 года. Тогда в Ванкувере по запросу США была арестована финансовый директор Huawei и дочь основателя компании Мэн Ваньчжоу. Компании и финдиректору предъявили обвинения в нарушении антииранских санкций, сговоре и банковском мошенничестве. В 2019 году Минторг США внес Huawei в санкционный список из-за якобы представляемой компанией угрозы для национальной безопасности. В 2020 году в список обвинений добавили кражу коммерческих тайн у американских компаний и рэкет.