Суд в США признал компанию Huawei виновной в краже коммерческих секретов
Федеральное жюри присяжных в Бруклине признало китайскую компанию Huawei виновной по 10 из 12 пунктов уголовного обвинения по делу о краже коммерческих секретов американских компаний и обмане банков относительно бизнеса компании в Иране. В Huawei уже заявили, что намерены обжаловать обвинительный приговор.
Минюст США в своем заявлении указал, что Huawei «на протяжении десятилетий участвовала в сговоре по оказанию помощи правительству Ирана, в краже коммерческих тайн у американских компаний, в обмане американских банков и Конгресса и в отмывании денег». Ведомство подчеркнуло, что «никакой человек и никакая компания не могут быть выше закона».
При этом суд оправдал Huawei по двум тяжким статьям о рэкете и воспрепятствовании правосудию. Вынесение приговора и определение суммы штрафов по остальным пунктам назначено на 14 сентября 2027 года.
Уголовное дело в отношении Huawei было возбуждено в декабре 2018 года. Тогда в Ванкувере по запросу США была арестована финансовый директор Huawei и дочь основателя компании Мэн Ваньчжоу. Компании и финдиректору предъявили обвинения в нарушении антииранских санкций, сговоре и банковском мошенничестве. В 2019 году Минторг США внес Huawei в санкционный список из-за якобы представляемой компанией угрозы для национальной безопасности. В 2020 году в список обвинений добавили кражу коммерческих тайн у американских компаний и рэкет.