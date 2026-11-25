Индия сократит импорт российской нефти до минимума с февраля
Индия в ноябре сократит импорт российской нефти до уровня перед началом конфликта США с Ираном, пишет Bloomberg. По оценке аналитиков Kpler, поставки составят около 1,7 млн баррелей в сутки (б/с) — минимум с февраля. Это почти на 40% меньше июльского рекорда в 2,8 млн б/с. Россия при этом сохранит первое место среди поставщиков нефти в страну.
Восстановление экспорта с Ближнего Востока расширило выбор более дешевого сырья для индийских покупателей. По словам источников Bloomberg, продавцы российской нефти не успевают снижать цены вслед за поставщиками из Персидского залива. Иракские и саудовские сорта недавно предлагались дешевле эталонной Dubai, тогда как Urals — с премией к ней.
Более длинный маршрут и рост ставок фрахта также делают российскую нефть менее конкурентоспособной. «Перевозка из России, особенно из Черного моря, остается дорогой из-за рисков безопасности и логистической неопределенности»,— сказал агентству старший менеджер Kpler по моделированию Сумит Ритолия. Он добавил, что индийские нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативы и ради экономии, и для надежности снабжения.
Совокупный нефтяной импорт Индии в ноябре Kpler оценивает примерно в 4,9 млн б/с — минимум с августа. Поставки из Ирака и Саудовской Аравии, напротив, могут достичь максимума с февраля. По прогнозу господина Ритолии, в декабре и в начале 2027 года Индия будет ввозить около 1,5 млн баррелей российской нефти в сутки. Возвращение к близким к рекордным объемам, наблюдавшимся ранее в этом году, он считает маловероятным.