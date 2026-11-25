Совокупный нефтяной импорт Индии в ноябре Kpler оценивает примерно в 4,9 млн б/с — минимум с августа. Поставки из Ирака и Саудовской Аравии, напротив, могут достичь максимума с февраля. По прогнозу господина Ритолии, в декабре и в начале 2027 года Индия будет ввозить около 1,5 млн баррелей российской нефти в сутки. Возвращение к близким к рекордным объемам, наблюдавшимся ранее в этом году, он считает маловероятным.