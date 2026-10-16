IEK GROUP провела форум, посвященный будущему электротехнической отрасли

Также на основе завода создан кластер низковольтного оборудования, сконцентрировавший в себе ключевые компетенции по его производству. Инвестиции в развитие активов в Ульяновске и области составили 1 млрд руб. с момента их приобретения. За вклад в развитие промышленности Ульяновской области, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную деятельность завод «Контактор» награжден на форуме почетной грамотой губернатора Ульяновской области, а заместитель генерального директора по общим вопросам АО «Контактор» Людмила Некрасова получила почетную грамоту РСПП.