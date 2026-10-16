IEK GROUP провела форум, посвященный будущему электротехнической отрасли
Компания IEK GROUP провела форум «Электротехническая отрасль России», приуроченный к 85-летнему юбилею завода «Контактор». Форум прошел в Ульяновском государственном техническом университете.
Форум «Электротехническая отрасль России: локализация, технологии, ресурсы, кадры» направлен на укрепление взаимодействия между государственными структурами, бизнесом, и образовательным сообществом.
Участие в нем приняли представители организаций, входящих в Российский союз промышленников и предпринимателей, региональных органов власти, крупнейших предприятий и учебных заведений высшего и среднего профессионального образования Поволжья, экспертов и участников Чемпионата электриков IEK, крупных дистрибьюторов.
Ульяновская область является одной из ключевых для IEK GROUP: ее промышленный потенциал и привлекательный инвестиционный климат способствуют развитию бизнеса и усилению его рыночных позиций.
Андрей Забелин, генеральный директор IEK GROUP: «Ульяновск выбран местом проведения форума с учетом стратегического значения этого региона для развития нашей компании. Здесь располагается завод „Контактор“, который обладает большим опытом производства электротехнической продукции, научной и испытательской работы. Производственные компетенции завода в совокупности с возможностями IEK GROUP позволяют вывести работу по созданию новых решений и накоплению знаний на новый уровень. Мы готовы делиться своими наработками и лучшими практиками с партнерами и перенимать их опыт».
Центральными темами форума стали обеспечение локализации производства и технологического лидерства. Реализация данных стратегических задач открывает перед участниками отрасли новые перспективы: развитие производственных мощностей, создание и внедрение отечественных технологий и решений, подготовка высококвалифицированных инженеров и представителей рабочих профессий.
Как отметил в выступлении Андрей Забелин, для IEK GROUP эти задачи стали ключевыми направлениями работы. Компания располагает 11 производственными площадками в разных регионах страны, службой R&D, испытательной базой, включающей одну из самых сильных лабораторий в стране Испытательный центр электрооборудования завода «Контактор», мощным логистическим комплексом.
О том, что уже сделано, на примере «Контактора» рассказал генеральный директор завода Михаил Горбачев. В 2023 году «Контактор» совместно с другими площадками, ранее принадлежавшими французской группе Legrand, вошел в состав IEK GROUP. В сжатые сроки была проведена интеграция: синхронизированы бизнес-процессы, производственные цепочки, при этом сохранены технологии, стандарты и система менеджмента качества, опытный трудовой коллектив.
Также на основе завода создан кластер низковольтного оборудования, сконцентрировавший в себе ключевые компетенции по его производству. Инвестиции в развитие активов в Ульяновске и области составили 1 млрд руб. с момента их приобретения. За вклад в развитие промышленности Ульяновской области, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную деятельность завод «Контактор» награжден на форуме почетной грамотой губернатора Ульяновской области, а заместитель генерального директора по общим вопросам АО «Контактор» Людмила Некрасова получила почетную грамоту РСПП.
Объединение опыта завода и технологических, испытательных и логистических возможностей IEK GROUP стало фундаментом для масштабирования работы компании, дальнейшего развития производства на территории страны и разработке сложных продуктов, отвечающих потребностям заказчика. Это способствует реализации стратегии компании по созданию комплексных продуктов и услуг для всех отраслей промышленности.
Сергей Мытенков, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей: «Такие мероприятия, как форум, способствуют консолидации усилий промышленников и предпринимателей для улучшения деловой среды, а также укрепления позиций бизнеса на рынке. Особенно ценно то, что инициатором мероприятия в Ульяновске стала компания IEK GROUP, которая является одним из лидеров электротехнической отрасли. Многолетний опыт компании полезен в работе РСПП для устойчивого развития бизнеса».
В этот же день в Ульяновске состоялся финал Открытого чемпионата электриков IEK — 2026, в рамках деловой программы которого прошли три круглых стола. Они были посвящены развитию кадрового потенциала промышленных предприятий, отраслевым практикам подготовки будущих инженеров, вопросам сотрудничества высшего и среднего профессионального образования для воспитания кадров. В завершение дня конкурсанты и гости форума посетили с экскурсией производственные площадки кластера и Испытательный центр электрооборудования «Контактор».