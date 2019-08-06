«Мы следим, чтобы движение валюты соответствовало закону»

Начальник отдела валютного контроля Самарской таможни Инна Древко рассказала, как борются с валютными преступлениями, когда наступает уголовная ответственность и как воздействовать на компании-нарушители.

- Какие задачи стоят перед таможенными органами при соблюдении валютного законодательства?

- Через российскую государственную границу перемещаются валюта и валютные ценности. Денежные средства могут перевозиться физическими лицами, поступать на счета в кредитных организациях за поставку экспортного товара, переводиться для расчетов по импортным контрактам. Мы следим за тем, чтобы любое движение валюты происходило в соответствии с действующим законодательством.

- Расскажите, каких результатов удалось добиться.

- В 2018 году было проведено более 200 проверок, в то время как в 2017-м – 121. Как видите, произошел существенный рост, причем, не только по количеству проверок, но и по суммам выявленных нарушений, и по количеству возбужденных уголовных и административных дел.

- О каких суммах идет речь?

- В 2018 году было выявлено почти 300 нарушений валютного законодательства на общую сумму в 4,3 млрд рублей. В этому году выявлено 90 нарушений на сумму 750 млн. рублей. В прошлом году мы передали в правоохранительные подразделения Самарской таможни 43 материала, имеющих признаки уголовного преступления, на сумму более чем в 4 млрд рублей. Непосредственно в полицию поступило 17 материалов на 1,6 млрд рублей. Сейчас у нас в проверке находится очень крупная организация, сумма невозвращенных денежных средств составляет более 1,5 млрд руб. Компания поставила оборудование в Российскую Федерацию, была зафиксирована предоплата. Их ожидает с нашей стороны административная ответственность, а поскольку сумма крупная – то и уголовная ответственность.

-При каких обстоятельствах наступает уголовная ответственность?

- В случаях, если сумма не зачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте по проводимым операциям превышает 9 млн.рублей.

- По каким причинам компании не выплачивают причитающиеся суммы? Это делается намеренно или все-таки по незнанию законов?

- О том, что организации не знают требований законов, мы уже не говорим. Но компании по-прежнему «забывают» делать необходимые перечисления. Происходит ли это случайно? Нет, как правило, это делается намеренно. Подобные нарушения мы часто выявляем в ходе плановых проверок. И здесь стоит отметить, что крупные компании после наших проверок в большинстве случаев принимают все необходимые меры, чтобы вернуть денежные средства.

- С кем взаимодействует таможня, когда выявляет нарушителей?

- Таможенные органы осуществляют взаимодействие с Центральным банком РФ и Федеральной налоговой службой. В основном это происходит в форме информационного обмена. Таможенники тесно связаны с налоговиками. По сути, мы имеем общие функции – пополнение федерального бюджета. Одно из общих направлений – контроль за участниками внешней экономической деятельности (ВЭД). Мы оперативно обмениваемся информацией, координируем проверки участников ВЭД.

- А как взаимодействуете с ЦБ РФ?

- Мы в электронном виде передаем информацию в Центробанк о зарегистрированных декларациях на товары. ЦБ РФ направляет в таможенные органы сведения по валютным операциям.

- С полицией тоже работаете?

- Правоохранительные подразделения Самарской таможни, тесно работают с иными правоохранительными органами в части выявления и возбуждения уголовных дел. Они собирают материалы и передают их в органы МВД.

- Чего сейчас не хватает таможне для более эффективной работы?

- На мой взгляд, уже назрел вопрос об изменении правил регистрации организаций. Сейчас действуют превентивные меры, когда достаточно иметь 10 тыс. рублей уставного капитала и на длительный срок арендовать помещение. Из-за этого складывается ситуация, что, когда мы выявляем нарушение и назначаем штраф, с организации нечего взять.

- Как выходите из этой ситуации сейчас? Получается, нарушитель остается безнаказанным?

- Нет, не остается. Налагаются штрафы, и наши подразделения прилагают все меры, чтобы взыскать эти штрафы.

- В начале текущего года Российская Федерация проходила оценку экспертов группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) на предмет соответствия российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма рекомендациям ФАТФ. Эксперты также посетили ПФО. Расскажите об этом.

- В рамках своей компетенции мы обеспечили реализацию следующих рекомендаций – в части риск-ориентированного подхода при оценке рисков легализации (отмывания) доходов, в части перемещения через границу товаров и транспортных средств, в части международного взаимодействия, в части перемещения через границу денежных средств. Эксперты свое окончательное заключение дадут в октябре в Париже в ходе Пленарной недели ФАТФ. Мы надеемся на положительный результат, поскольку с нашей стороны было приложено много усилий в этом направлении.

Беседовал Вячеслав Сорокин