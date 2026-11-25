Лукашенко: будущее Европы не может обсуждаться без европейцев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает за участие европейских стран в переговорах о будущей архитектуре безопасности Европы. По его словам, он высказывал эту позицию российскому президенту Владимиру Путину после последних переговоров в Абу-Даби.
В интервью французскому журналу Le Ponit Александр Лукашенко обратил внимание, что представители России, Украины и США на последней встрече обсуждали будущее Европы. «Я высказал прямо и Владимиру Владимировичу Путину, и особенно тем людям, которые этим занимаются и транслируют в СМИ: "Ребята, так даже говорить нельзя". Потому что будущее Европы: а) без европейцев обсуждаться не может, б) какое будущее Европы Россия может обсуждать с Украиной? Это два противоположных лагеря, воюющие страны. О какой Европе они могут говорить?»,— рассказал белорусский лидер о своей позициии.
Он также подчеркнул, что Россия понимает это. На замечание журналиста о том, что европейцам кажется, будто Москва против их участия в переговорах, Александр Лукашенко заявил: «Вы очень правильно сказали: вам кажется. Идет процесс переговоров».
После трехсторонней встречи 11 ноября руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что центральной темой дискуссии стала будущая архитектура безопасности в Европе. При этом он подчеркнул, что с представителями Европы, которые также приехали в Абу-Даби в тот день, российская сторона не общалась, поскольку не понимает их статуса.