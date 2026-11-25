После трехсторонней встречи 11 ноября руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что центральной темой дискуссии стала будущая архитектура безопасности в Европе. При этом он подчеркнул, что с представителями Европы, которые также приехали в Абу-Даби в тот день, российская сторона не общалась, поскольку не понимает их статуса.