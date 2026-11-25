Премьер Эстонии счел недопустимым использовать территорию страны для атак
Эстония не позволит Украине или другим государствам использовать свою территорию для нанесения ударов, заявил премьер-министр страны Кристен Михал в интервью эстонской телерадиокомпании ERR.
По словам премьера, Таллин уже довел эту позицию до Киева и своих союзников. Господин Михал также сообщил о намерении предупредить Украину об угрозе загрязнения Балтийского моря в случае атак на нефтяные танкеры.
В начале недели МИД России обвинил Эстонию в негласном предоставлении своего воздушного пространства для пролета беспилотников ВСУ, которые затем атакуют северо-западные регионы РФ.