Медиапроект «Тольяттиазота» — призер федерального конкурса «ТЭФИ-КАПИТАЛ»
Проект «Вместе мы ТОАЗ», приуроченный к Году единства народов России, стал призером всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-КАПИТАЛ». Торжественная церемония награждения лауреатов прошла в Уфе.
На участие вVIII премии за освещение тем предпринимательства и социально ответственного бизнеса «ТЭФИ-КАПИТАЛ» поступило более 200 работ из 41 города России. Финалистов и победителей выбирали эксперты — члены Академии российского телевидения, популярные ведущие и журналисты. Работа «Тольяттиазота» признана одним из лидеров в номинации «Лучший проект корпоративного медиа».
«Вместе мы ТОАЗ» — это цикл видеоинтервью, который рассказывает о национальном многообразии шеститысячного коллектива Компании. Выпуски посвящены традициям, семейным ценностям и уникальной культуре различных этнических групп страны и мира, представители которых работают на предприятии. Инициатива направлена на укрепление корпоративного единства, развитие межкультурного диалога и сохранение самобытного наследия разных народов.
В рамках проекта были созданы четыре видеоролика, каждый из которых длится около десяти минут. В выпусках приняли участие представители административных и производственных служб «Тольяттиазота», а также ведомственного Дворца культуры. Герои делились личными историями, демонстрировали мастер-классы и проявляли свои кулинарные способности, что в том числе отражает слоган Компании «Потому что еда нужна каждому». Съемки проходили как на рабочем месте, так и в тематических локациях — например, в самарском этнокультурном комплексе «Парк дружбы народов».
Все выпуски медиапроекта доступны к просмотру в официальных социальных сетях «Тольяттиазота».
Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО «ТОАЗ»:
«Тольяттиазот» становится финалистом всероссийского конкурса «ТЭФИ-КАПИТАЛ» третий год подряд, что подчеркивает актуальность и значимость проектов Компании. Медиаработы о людях и для людей всегда вызывают интерес, эмпатию и живой отклик аудитории. Рассказывая о наставниках, трудовых династиях и многонациональном разнообразии на предприятии и усиливая это наградами федерального значения, мы находим те реперные точки, на которых строятся корпоративные ценности и благодаря которым ТОАЗ становится местом, где хочется остаться работать, развиваться и передавать свою любовь к профессии новым поколениям.