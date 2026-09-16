Медиапроект «Тольяттиазота» — призер федерального конкурса «ТЭФИ-КАПИТАЛ»

Проект «Вместе мы ТОАЗ», приуроченный к Году единства народов России, стал призером всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-КАПИТАЛ». Торжественная церемония награждения лауреатов прошла в Уфе.



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На участие вVIII премии за освещение тем предпринимательства и социально ответственного бизнеса «ТЭФИ-КАПИТАЛ» поступило более 200 работ из 41 города России. Финалистов и победителей выбирали эксперты — члены Академии российского телевидения, популярные ведущие и журналисты. Работа «Тольяттиазота» признана одним из лидеров в номинации «Лучший проект корпоративного медиа».

«Вместе мы ТОАЗ» — это цикл видеоинтервью, который рассказывает о национальном многообразии шеститысячного коллектива Компании. Выпуски посвящены традициям, семейным ценностям и уникальной культуре различных этнических групп страны и мира, представители которых работают на предприятии. Инициатива направлена на укрепление корпоративного единства, развитие межкультурного диалога и сохранение самобытного наследия разных народов.

В рамках проекта были созданы четыре видеоролика, каждый из которых длится около десяти минут. В выпусках приняли участие представители административных и производственных служб «Тольяттиазота», а также ведомственного Дворца культуры. Герои делились личными историями, демонстрировали мастер-классы и проявляли свои кулинарные способности, что в том числе отражает слоган Компании «Потому что еда нужна каждому». Съемки проходили как на рабочем месте, так и в тематических локациях — например, в самарском этнокультурном комплексе «Парк дружбы народов».

Все выпуски медиапроекта доступны к просмотру в официальных социальных сетях «Тольяттиазота».