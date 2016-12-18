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03:58
Трамп объявил о намерении баллотироваться на второй срок
10:00
Госдума обеспокоена применением закона «о неуважении к власти»
08:14
Могерини заявила об адаптации экономики ЕС к ответным санкциям России
10:16
Счетная палата: пропускная способность Домодедово упала после модернизации
10:09
ТАСС: Минтранс РФ и участники авиационной отрасли займутся повышением авиабезопасности
09:53
Россияне считают школьные выпускные вечера слишком роскошными и дорогими
09:40
Семнадцать человек пострадало в ДТП с автобусом в Краснодарском крае
09:24
Мишель Платини рассказал о подробностях своего допроса
09:21
Посол Сирии в России анонсировал вступление республики в «последний этап войны»
09:14
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
09:08
Произошел сбой в работе WhatsApp
08:49
За время действия эмбарго импорт молочной продукции достиг максимума
08:31
Генпрокуратура изучит жалобы мировых автоконцернов на краснодарские суды
07:55
Власти Украины открыли пятое уголовное дело против Порошенко
07:25
В Крыму создан первый взвод туристической полиции
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(обновлено: 01.06.2019)
Реформа ПНИ
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«Доверьтесь нам, мы будем сопровождать этих людей»
Мария Островская о реформе психоневрологических интернатов
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«Все, теперь мы свободные»
Как в Петербурге создали альтернативу детским и взрослым интернатам
1
Жителям интернатов добавят реформ
Правительству поручили позаботиться о людях с ментальными нарушениями
4
«Жизнь разделилась на до и после посещения интерната»
Глава Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Елена Клочко о том, почему необходима реформа ПНИ
2
«Нам иногда в ночной клуб хочется — скидываемся и вызываем такси»
Как в Пензе решают проблемы молодых людей с инвалидностью
Закон о внешних опекунах погряз в правках
Комитеты Госдумы никак не могут передать его на второе чтение
5
«Есть мы, есть дети, которым надо помогать, и мы будем делать то, что в наших силах»
Ксения Алферова и Егор Бероев о заботе формальной и настоящей
11
«Мы ж не люди. Мы скоты»
Волонтеры заявили о нарушениях в одном из психоневрологических интернатов Тульской области
Психиатрической помощи подозреваемым устанавливают сроки
Минюст выполнил рекомендации Конституционного суда
2
Санитарные побои
Возбуждено уголовное дело об издевательствах над пациентом больницы в Челябинской области
4
«За 200 лет человечество еще не успело перестать бояться психиатров»
Наталья Треушникова — о психических проблемах российского общества
2
Бездушный интернат
Почему люди с ментальной инвалидностью оказались в заложниках у системы
1
Урок свободоведения
Почему особенным детям необходима обычная жизнь
Детей не отпускают под внешнюю опеку
Законопроект о правах недееспособных может быть принят в усеченном виде
3
Диагноз как тюрьма
Почему в России легко потерять и трудно вернуть дееспособность
Режим интернатов сверят с Конституцией
В КС поступила жалоба на дискриминацию инвалидов
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12 июня отмечается День России. Символы страны в неформальной обстановке
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Как отдыхают известные россияне
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Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия