Карантин в психоневрологическом интернате Прокопьевска продлили до 4 марта

Карантин в прокопьевском психоневрологическом интернате, где в январе произошла вспышка гриппа А и умерли девять пациентов, продлили до 4 марта. В управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области заявили ТАСС, что решение принято «в целях профилактики».

Карантин был введен 24 января, его продлевали 12 февраля. С 30 января карантин ввели во всех ПНИ Прокопьевска.

По данным СКР, смерть, как минимум, части пациентов ПНИ была вызвана инфекцией. Администрация интерната отчитывалась о закупках продовольствия на десятки миллионов рублей, однако постояльцы и бывшие сотрудники утверждали, что пациентов кормили плохо и подвергали издевательствам. Местные журналисты утверждали, что в лесу рядом с интернатом находится нелегальное массовое захоронение.