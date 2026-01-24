СКР возбудил дело после вспышки гриппа в психоневрологическом интернате Кузбасса

Следователи возбудили уголовное дело из-за массового заболевания пациентов психоневрологического интерната в Прокопьевске Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР. По данным Роспотребнадзора Кузбасса, у двоих пациентов подтвердилась внебольничная пневмония, у 46 человек — ОРВИ без клинических проявлений, в том числе грипп.

Дело возбуждено по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей. Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Региональная прокуратура взяла расследование уголовного дела на контроль. Специалисты Роспотребнадзора Кузбасса начали эпидемиологическое расследование. В интернате организовано проведение дезинфекции.

Температура тела повысилась у двух пациентов интерната несколько дней назад, пишет ТАСС со ссылкой на данные Минздрава Кузбасса. Пробы на грипп А взяли у 128 человек, проживающих в корпусе. Всех заболевших доставили в инфекционную больницу Новокузнецка или инфекционное отделение Прокопьевской городской больницы. Там они проходят обследование.